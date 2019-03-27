УЕФА принял жалобу Федераций футбола Португалии и Люксембурга и открыл дисциплинарное производство.

УЕФА открыл дисциплинарное производство против Украины в связи с получением жалоб от Федераций футбола Португалии и Люксембурга касательно натурализации Жуниора Мораеса.

Производство открыто по статье 55 Дисциплинарного регламента УЕФА.

Обе страны жалуются на то, что натурализация футболиста Жуниора Мораеса прошла с нарушением и была незаконной.

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Протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, который примет решение по данному вопросу на одном из своих следующих заседаний. Какого числа рассмотрят дело — пока неизвестно.

Напомним, 26 марта португальские СМИ заявили, ФФУ нарушила правила ФИФА при натурализации игрока и теперь сине-желтым грозит техническое поражение в двух отборочных матчах.

Позже свои претензии выразила Федерация футбола Люксембургаи заявила, что готовит жалобу в УЕФА с требованием засчитать Украине техническое поражение.

Фото: А.Попов