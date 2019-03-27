УЄФА прийняв скаргу Федерацій футболу Португалії та Люксембургу та відкрив дисциплінарне провадження.

УЄФА відкрив дисциплінарне провадження проти України у зв’язку з отриманням скарг від Федерацій футболу Португалії та Люксембургу щодо натуралізації Жуніора Мораеса.

Провадження відкрито за статтею 55 Дисциплінарного регламенту УЄФА.

Обидві країни скаржаться на те, що натуралізація футболіста Жуніора Мораеса пройшла з порушенням і була незаконною.

Читайте: Мораес прокоментував скандал щодо своєї натуралізації

Протест був поданий до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, який прийме рішення з даного питання на одному зі своїх наступних засідань. Якого числа розглянуть справу — поки невідомо.

Нагадаємо, 26 березня португальські ЗМІ заявили, що ФФУ порушила правила ФІФА при натуралізації гравця і тепер синьо-жовтим загрожує технічна поразка у двох відбіркових матчах.

Пізніше свої претензії висловила Федерація футболу Люксембургу і заявила, що готує скаргу до УЄФА з вимогою зарахувати Україні технічну поразку.

Фото: А.Попов