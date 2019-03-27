PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Журналист, выживший в авиакатастрофе с клубом Шапекоэнсе, внезапно умер

Журналист Рафаэль Хензел, который выжил в авиакатастрофе самолета с футбольной командой Шапекоэнсе, умер играя в футбол.

Рафаэль Хензел

Бразильский журналист Рафаэль Хензел был одним из шести пассажиров самолета, которые выжили после авиакатастрофы судна с футбольной командой Шапекоэнсе возле колумбийского города Модельин в 2016 году. Тогда погиб 71 человек.

Хензел тогда выжил, однако накануне умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями. Журналисту срочно вызвали скорую и доставили в госпиталь в Шапеко, но врачи не смогли ему помочь.

Читайте: Голкипер с протезом стал в ворота

Рафаэлю было 45 лет. Последним местом работы журналиста было радио Oeste Capital.

Через несколько месяцев после авиакатастрофы Хензел выпустил книгу “Жить сначала”, в которой рассказал о том, как ему предоставили второй шанс после авиакатастрофы.

Напомним, призер чемпионата мира по плаванию Кеннет Так умер в возрасте 26-лет во Флориде в США.

Фото: Rafael Henzel II

Источник: CNN

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка