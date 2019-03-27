Журналист Рафаэль Хензел, который выжил в авиакатастрофе самолета с футбольной командой Шапекоэнсе, умер играя в футбол.

Бразильский журналист Рафаэль Хензел был одним из шести пассажиров самолета, которые выжили после авиакатастрофы судна с футбольной командой Шапекоэнсе возле колумбийского города Модельин в 2016 году. Тогда погиб 71 человек.

Хензел тогда выжил, однако накануне умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями. Журналисту срочно вызвали скорую и доставили в госпиталь в Шапеко, но врачи не смогли ему помочь.

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Рафаэлю было 45 лет. Последним местом работы журналиста было радио Oeste Capital.

A Associação Chapecoense de Futebol vem a público a fim de manifestar o profundo pesar e toda a consternação pela notícia do falecimento do jornalista Rafael Henzel, ocorrido na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/sbtBSM5NQv — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 27 марта 2019 г.

Через несколько месяцев после авиакатастрофы Хензел выпустил книгу “Жить сначала”, в которой рассказал о том, как ему предоставили второй шанс после авиакатастрофы.

Напомним, призер чемпионата мира по плаванию Кеннет Так умер в возрасте 26-лет во Флориде в США.

Фото: Rafael Henzel II