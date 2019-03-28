У ДТП в Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу Олександр Власенко.

18-річний чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубка Європи та Кубка світу Олександр Власенко загинув в результаті страшної автокатастрофи у Запоріжжі.

Смертельне ДТП сталося у середу, 27 березня, ввечері. Автомобіль ЗАЗ-1103 Славута, за кермом якого був Власенко, не розминувся з вантажівкою. Через сильний удар легковий автомобіль перетворився на купу металобрухту.

Читайте: Помер президент Манчестер Сіті

У поліції розповіли, що спортсмен отримав численні травми, несумісні з життям і загинув на місці.









18-річний чемпіон України з кікбоксингу загинув у страшному ДТП / 2 фотографии

На даний момент співробітники правоохоронних органів встановлюють всі деталі і причини події.

Нагадаємо, журналіст Рафаель Хензел, який вижив у авіакатастрофі літака з футбольною командою Шапекоенсе, помер граючи у футбол.

Джерело: Forpost