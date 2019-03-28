У ДТП в Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу Олександр Власенко.
18-річний чемпіон України з кікбоксингу, чемпіон Кубка Європи та Кубка світу Олександр Власенко загинув в результаті страшної автокатастрофи у Запоріжжі.
Смертельне ДТП сталося у середу, 27 березня, ввечері. Автомобіль ЗАЗ-1103 Славута, за кермом якого був Власенко, не розминувся з вантажівкою. Через сильний удар легковий автомобіль перетворився на купу металобрухту.
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У поліції розповіли, що спортсмен отримав численні травми, несумісні з життям і загинув на місці.
18-річний чемпіон України з кікбоксингу загинув у страшному ДТП / 2 фотографии
На даний момент співробітники правоохоронних органів встановлюють всі деталі і причини події.
Нагадаємо, журналіст Рафаель Хензел, який вижив у авіакатастрофі літака з футбольною командою Шапекоенсе, помер граючи у футбол.
Джерело: Forpost
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