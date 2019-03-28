Манчестер Юнайтед объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды Уле Гуннар Сульшером.

Читайте: Сульшер сравнял игрока МЮ с банкой кетчупа

Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на 3 года.

— С первого дня я чувствовал себя в этом особом клубе как дома. Для меня было честью играть за МЮ и начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев стали потрясающим опытом. Это работа, о которой я мечтал, и я счастлив, что у меня появился шанс привести клуб к успехам, которых заслуживают наши фанаты, – отметил Сульшер.