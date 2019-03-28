Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды Уле Гуннар Сульшером.
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Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на 3 года.
— С первого дня я чувствовал себя в этом особом клубе как дома. Для меня было честью играть за МЮ и начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев стали потрясающим опытом. Это работа, о которой я мечтал, и я счастлив, что у меня появился шанс привести клуб к успехам, которых заслуживают наши фанаты, – отметил Сульшер.
#OlesAtTheWheel
Finish this sentence, Reds: “Ole’s appointment is ___________” #MUFC pic.twitter.com/VnYxE3gS0C
— Manchester United (@ManUtd) 28 марта 2019 г.
Напомним, Сульшер возглавил МЮ в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью. Сначала контракт Сульшера с красными дьяволами был рассчитан до конца сезона.
Источник: Manchester United