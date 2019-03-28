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Факты / Спорт

Манчестер Юнайтед объявил о подписании нового контракта с Сульшером

Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед объявил о подписании нового контракта с Сульшером

Манчестер Юнайтед объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды Уле Гуннар Сульшером.

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Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на 3 года.

— С первого дня я чувствовал себя в этом особом клубе как дома. Для меня было честью играть за МЮ и начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев стали потрясающим опытом. Это работа, о которой я мечтал, и я счастлив, что у меня появился шанс привести клуб к успехам, которых заслуживают наши фанаты, – отметил Сульшер.

Напомним, Сульшер возглавил МЮ в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью. Сначала контракт Сульшера с красными дьяволами был рассчитан до конца сезона.

ИсточникManchester United

Фото: Getty Images

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