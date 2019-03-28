Уле Гуннар Сульшер затверджений на посту головного тренера Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед оголосив про укладання нового контракту з головним тренером команди Уле Гуннар Сульшером.
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Нова угода з норвезьким спеціалістом розрахована на 3 роки.
— З першого дня я відчував себе в цьому особливому клубі як вдома. Для мене було честю грати за МЮ і почати тут свою тренерську кар’єру. Останні кілька місяців стали приголомшливим досвідом. Це робота, про яку я мріяв, і я щасливий, що у мене з’явився шанс привести клуб до успіхів, на які заслуговують наші фанати, – зазначив Сульшер.
#OlesAtTheWheel
Finish this sentence, Reds: “Ole’s appointment is ___________” #MUFC pic.twitter.com/VnYxE3gS0C
— Manchester United (@ManUtd) 28 марта 2019 г.
Нагадаємо, Сульшер очолив МЮ у грудні минулого року після звільнення Жозе Моурінью. Спочатку контракт Сульшера з червоними дияволами був розрахований до кінця сезону.
Джерело: Manchester United