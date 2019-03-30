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Факты / Спорт

Абраменко и Костевич стали спортсменами года в Украине

Лучшими спортсменами 2018 года стали Александр Абраменко и Елена Костевич.

Абраменко и Костевич стали спортсменами года в Украине

Национальный олимпийский комитет назвал спортивных героев 2018 года.

Лучшим спортсменом года был признан чемпион Олимпиады-2018 по фристайлу Александра Абраменко.

Награду лучшей спортсменки года отдали чемпионке и бронзовому призеру чемпионатов мира и Европы по пулевой стрельбе Елене Костевич.

Я так долго ждала эту награду. Я даже не верю, что мне это удалось и сейчас у меня две награды. У меня много мотивации накануне олимпийских игр, поэтому впереди много работы. Я в хорошей форме и  работаю на качество, поэтому у меня сейчас сильная физическая подготовка, – говорит Костевич.

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К слову, Елена Костевич и Олег Омельчук также получили награду за лучшую команду года.

В прошлом году лучшими спортсменами стали Ольга Харлан и Александр Хижняк.

Фото: Елена Костевич, Александр Абраменко

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