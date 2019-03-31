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Факти / Спорт

Гвоздик назвав свого наступного суперника

Українець Олександр Гвоздик, який у сьогоднішньому поєдинку проти Нгумбу захистив титул WBC, назвав наступного свого суперника.

Гвоздик назвав свого наступного суперника

Гвоздик своїм ймовірним суперником назвав Маркуса Брауна. При цьому боксер сказав, що точних планів своїх промоутерів поки не знає.

– Я максимально налаштовувався на сьогоднішнього опонента, тому такі розмови не велися. Наскільки я знаю, наступним має бути обов’язковий захист проти Маркуса Брауна, – каже українець.

На питання про кількість запланованих на цей рік поєдинків, він відповів, що “хотілося б провести ще два”.

– Все залежить від того, як ці поєдинки будуть проходити. Якщо вони будуть ось так по декілька раундів, то можна і 10 провести боїв, – розповідає Гвоздик.

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До речі, Олександр Гвоздик у бою за титул WBC отримав технічну перемогу через травму Нгумбу.

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