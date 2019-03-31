Українець Олександр Гвоздик, який у сьогоднішньому поєдинку проти Нгумбу захистив титул WBC, назвав наступного свого суперника.

Гвоздик своїм ймовірним суперником назвав Маркуса Брауна. При цьому боксер сказав, що точних планів своїх промоутерів поки не знає.

– Я максимально налаштовувався на сьогоднішнього опонента, тому такі розмови не велися. Наскільки я знаю, наступним має бути обов’язковий захист проти Маркуса Брауна, – каже українець.

На питання про кількість запланованих на цей рік поєдинків, він відповів, що “хотілося б провести ще два”.

– Все залежить від того, як ці поєдинки будуть проходити. Якщо вони будуть ось так по декілька раундів, то можна і 10 провести боїв, – розповідає Гвоздик.

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До речі, Олександр Гвоздик у бою за титул WBC отримав технічну перемогу через травму Нгумбу.