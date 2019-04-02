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Факты / Спорт

Боец ММА умер после нокаута от передозировки наркотиков

Бразильский боец ММА Манау умер после боя с Обедом Перейрой.

Матеус Фернандес

22-летний боец ​​ММА Матеус Фернандес умер после поединка против Обеда Перейры в бразильском городе Манаус 31 марта.

Фернандес пропустил серию ударов в третьем раунде, упал на канвас и получил еще один удар от Перейры. Арбитр сразу же остановил бой и зафиксировал поражение Фернандеса нокаутом.

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Спортсмена доставили в местный госпиталь, где он перенес несколько сердечных приступов и умер в 23:45 по местному времени.

Фернандес тренировался в специальном проекте, который был направлен на помощь наркозависимым через боевые искусства.

Позже стало известно, что смерть бойца наступила не в результате нокаута, а из-за передозировки запрещенными препаратами. В частности отмечают, что в ночь перед боем, Фернандеса видели с наркотиками.

Напомним, журналист Рафаэль Хензел, который выжил в авиакатастрофе самолета с футбольной командой Шапекоэнсе, умер играя в футбол.

Источник: MMA Fighting

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