Бразильский боец ММА Манау умер после боя с Обедом Перейрой.
22-летний боец ММА Матеус Фернандес умер после поединка против Обеда Перейры в бразильском городе Манаус 31 марта.
Фернандес пропустил серию ударов в третьем раунде, упал на канвас и получил еще один удар от Перейры. Арбитр сразу же остановил бой и зафиксировал поражение Фернандеса нокаутом.
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Спортсмена доставили в местный госпиталь, где он перенес несколько сердечных приступов и умер в 23:45 по местному времени.
Фернандес тренировался в специальном проекте, который был направлен на помощь наркозависимым через боевые искусства.
Позже стало известно, что смерть бойца наступила не в результате нокаута, а из-за передозировки запрещенными препаратами. В частности отмечают, что в ночь перед боем, Фернандеса видели с наркотиками.
Напомним, журналист Рафаэль Хензел, который выжил в авиакатастрофе самолета с футбольной командой Шапекоэнсе, умер играя в футбол.
Источник: MMA Fighting