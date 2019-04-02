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Факти / Спорт

Боєць ММА помер після нокаута від передозування наркотиків

Бразильський боєць ММА Матеус Фернандес помер після бою з Обедом Перейрою.

Матеус Фернандес

22-річний боєць ММА Матеус Фернандес помер після поєдинку проти Обеда Перейри у бразильському місті Манаус 31 березня.

Фернандес пропустив серію ударів у третьому раунді, впав на канвас і отримав ще один удар від Перейри. Арбітр одразу ж зупинив бій і зафіксував поразку Фернандеса нокаутом.

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Спортсмена доставили до місцевого шпиталю, де він переніс кілька серцевих нападів і помер о 23:45 за місцевим часом.

Фернандес тренувався у спеціальному проекті, який був спрямований на допомогу наркозалежним через бойові мистецтва.

Пізніше стало відомо, що смерть бійця наступила не в результаті нокауту, а через передозування забороненими препаратами. Зокрема зазначають, що в ніч перед боєм, Фернандеса бачили з наркотиками.

Нагадаємо, журналіст Рафаель Хензел, який вижив у авіакатастрофі літака з футбольною командою Шапекоенсе, помер граючи у футбол.

ДжерелоMMA Fighting

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