Сын Михаэля Шумахера Мик сел за руль болида Ferrari на тестах в Бахрейне.
Сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик сел за руль болида Ferrari на тестах в Бахрейне.
Мик впервые оказался за рулем современного болида Формулы-1. Ранее немец пилотировал машину Benetton 1994 года.
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20-летний Шумахер — пилот гоночной академии Ferrari.
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Завтра, 3 апреля, тестд-райв болида проведет Себастьян Феттель, а Шумахер-младший пересядет за руль Alfa Romeo. Тесты в Бахрейне продлятся в течение двух дней.
Напомним, финский гонщик Mercedez Валттери Боттас стал победителем 1-го этапа Формулы-1 Гран-при Австралии.