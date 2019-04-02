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Факты / Спорт

Сын Шумахера дебютировал за рулем болида Ferrari

Сын Михаэля Шумахера Мик сел за руль болида Ferrari на тестах в Бахрейне.

Мик Шумахер

Сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик сел за руль болида Ferrari на тестах в Бахрейне.

Мик впервые оказался за рулем современного болида Формулы-1. Ранее немец пилотировал машину Benetton 1994 года.

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20-летний Шумахер — пилот гоночной академии Ferrari.

 

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Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

Завтра, 3 апреля, тестд-райв болида проведет Себастьян Феттель, а Шумахер-младший пересядет за руль Alfa Romeo. Тесты в Бахрейне продлятся в течение двух дней.

Напомним, финский гонщик Mercedez Валттери Боттас стал победителем 1-го этапа Формулы-1 Гран-при Австралии.

Источник: Formula 1

Фото: Dreamstime

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