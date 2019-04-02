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Факти / Спорт

Син Шумахера дебютував за кермом боліда Ferrari

Син Міхаеля Шумахера Мік сів за кермо боліда Ferrari на тестах у Бахрейні.

Мик Шумахер

Син семиразового чемпіона світу з Формули-1 Міхаеля Шумахера Мік сів за кермо боліда Ferrari на тестах у Бахрейні.

Мік вперше опинився за кермом сучасного боліда Формули-1. Раніше німець пілотував машину Benetton 1994 року.

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20-річний Шумахер — пілот гоночної академії Ferrari.

 

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Допис, поширений FORMULA 1® (@f1)

Завтра, 3 квітня, тестд-райв боліда проведе Себастьян Феттель, а Шумахер-молодший пересяде за кермо Alfa Romeo. Тести у Бахрейні триватимуть протягом двох днів.

Нагадаємо, фінський гонщик Mercedez Валттері Боттас став переможцем 1-го етапу Формули-1 Гран-прі Австралії.

Джерело: Formula 1

Фото: Dreamstime

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