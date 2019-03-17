Финский гонщик Mercedez Валттери Боттас стал победителем 1-го этапа Формулы-1 Гран-при Австралии.
В Мельбурне на автодроме Альберт-Парк завершился пеший этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 Гран-при Австралии.
Победу в гонке одержал пилот Mercedez Валттери Боттас, который лидировал большую часть гонки и продемонстрировал лучшее время прохождения второго круга. А вот вторая строчка досталась его партнеру по команде и действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен с Red Bull.
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По итогам квалификации Валттери был вторым. Боттас сказал, что эта гонка была лучшей в его карьере:
— Это была лучшая гонка в моей карьере. Машина была замечательной, все что мне оставалось — это получать удовольствие.
Для финского гонщика эта победа стала четвертой в карьере. Также Боттас стал первым, кому по итогам гонки удалось набрать 26 очков — дополнительный поинт пилот заработал, как обладатель лучшего круга в гонке.
Kicking off @F1 2019 with a full bag of 26 points! The perfect start to the year for @ValtteriBottas #AusGP
— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 17 марта 2019 г.
Формула-1. Гран-при Австралии
- 1. Валттери Боттас (Mercedez)
- 2. Льюис Хэмилтон (Mercedez) — +20.886
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +22.520
- 4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +57,109
- 5. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +58,230
- 6. Кевин Магнуссен (Haas) — +1.27,156
- 7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — +1 круг
- 8. Кими Райкконен (Alfa Romeo) — +1 круг
- 9. Лэнс Стролл (Racing Point) — +1 круг
- 10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) — +1 круг
|Личный зачет
|Кубок конструкторов
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Валттери Боттас
|26
|1.
|Mercedes AMG F1
|44
|2.
|Льюис Хэмилтон
|18
|2.
|Scuderia Ferrari
|22
|3.
|Макс Ферстаппен
|15
|3.
|Red Bull Racing
|15
|4.
|Себастьян Феттель
|12
|4.
|Haas
|114
|5.
|Шарль Леклер
|10
|5.
|Renault Sport F1
|8
|6.
|Кевин Магнуссен
|8
|6.
|Alfa Romeo
|4
|7.
|Нико Хюлькенберг
|6
|7.
|Racing Point
|2
|8.
|Кими Райкконен
|4
|8.
|Scuderia Toro Rosso
|1
|9.
|Ленс Стролл
|2
|9.
|McLaren
|0
|10.
|Даниил Квят
|1
|10.
|Williams
|0
Второй этап Формулы-1 — Гран-при Бахрейна состоится 29-31 марта на Международном автодроме в Бахрейне.
Напомним, команда Формулы-1 Sauber изменила название на Alfa Romeo Racing.