В Мельбурне на автодроме Альберт-Парк завершился пеший этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 Гран-при Австралии.

Победу в гонке одержал пилот Mercedez Валттери Боттас, который лидировал большую часть гонки и продемонстрировал лучшее время прохождения второго круга. А вот вторая строчка досталась его партнеру по команде и действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен с Red Bull.

Читайте: Формула 1: Хэмилтон взял Гран-при Бразилии, а Mercedes – Кубок Конструкторов

По итогам квалификации Валттери был вторым. Боттас сказал, что эта гонка была лучшей в его карьере:

Для финского гонщика эта победа стала четвертой в карьере. Также Боттас стал первым, кому по итогам гонки удалось набрать 26 очков — дополнительный поинт пилот заработал, как обладатель лучшего круга в гонке.

Kicking off @F1 2019 with a full bag of 26 points! The perfect start to the year for @ValtteriBottas #AusGP

pic.twitter.com/FIVcNkx0O8

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 17 марта 2019 г.