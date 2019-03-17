Финский гонщик Mercedez Валттери Боттас стал победителем 1-го этапа Формулы-1 Гран-при Австралии.

В Мельбурне на автодроме Альберт-Парк завершился пеший этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1 Гран-при Австралии.

Победу в гонке одержал пилот Mercedez Валттери Боттас, который лидировал большую часть гонки и продемонстрировал лучшее время прохождения второго круга. А вот вторая строчка досталась его партнеру по команде и действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен с Red Bull.

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По итогам квалификации Валттери был вторым. Боттас сказал, что эта гонка была лучшей в его карьере:

— Это была лучшая гонка в моей карьере. Машина была замечательной, все что мне оставалось — это получать удовольствие.

Для финского гонщика эта победа стала четвертой в карьере. Также Боттас стал первым, кому по итогам гонки удалось набрать 26 очков — дополнительный поинт пилот заработал, как обладатель лучшего круга в гонке.

Формула-1. Гран-при Австралии

1. Валттери Боттас (Mercedez)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedez) — +20.886

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) — +22.520

4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) — +57,109

5. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +58,230

6. Кевин Магнуссен (Haas) — +1.27,156

7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — +1 круг

8. Кими Райкконен (Alfa Romeo) — +1 круг

9. Лэнс Стролл (Racing Point) — +1 круг

10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) — +1 круг

Личный зачет Кубок конструкторов № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Валттери Боттас 26 1. Mercedes AMG F1 44 2. Льюис Хэмилтон 18 2. Scuderia Ferrari 22 3. Макс Ферстаппен 15 3. Red Bull Racing 15 4. Себастьян Феттель 12 4. Haas 114 5. Шарль Леклер 10 5. Renault Sport F1 8 6. Кевин Магнуссен 8 6. Alfa Romeo 4 7. Нико Хюлькенберг 6 7. Racing Point 2 8. Кими Райкконен 4 8. Scuderia Toro Rosso 1 9. Ленс Стролл 2 9. McLaren 0 10. Даниил Квят 1 10. Williams 0

Второй этап Формулы-1 — Гран-при Бахрейна состоится 29-31 марта на Международном автодроме в Бахрейне.

Напомним, команда Формулы-1 Sauber изменила название на Alfa Romeo Racing.