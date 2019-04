На международном автодроме Сахир завершился второй этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна.

Победу в гонке одержал пилот Mersedes Льюис Хэмильтон, вторая строчка досталась его партнеру по команде Валттери Боттасу. В тройку лучших попал Шарль Леклер с Ferrari.

Леклер длительное время был в лидерах гонки, однако потерял позицию из-за поломки гибридной части силовой установки. Партнер Леклера по команде Себастьян Феттель финишировал пятым после разворота, поломки переднего крыла, и, как следствие, лишнего пит-стопа.

The move that gave Lewis the lead on Sunday night in Bahrain.

And the wave of respect to the man who had dominated the race that accompanied it… #BahrainGP pic.twitter.com/grdD1bB1Yc

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 1 апреля 2019 г.