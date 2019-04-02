В сети появился видеопроект реконструкции стадиона Саньбяго Бернабеу.

Мадридский Реал представил макет реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу.

Новая арена сливочных станет выше на 10-12 метров (нынешняя высота достигает 45 метров). В сооружении появится отель и выдвижная крыша. Также на новенькой арене появятся киберспортивные зоны.

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Планируется расширение музея мадридского Реала и установки внутри стадиона 360-ти градусного видеотабло. Вместимость стадиона останется без изменений — 80 тыс.

Un adelanto de lo que será la transformación del Santiago Bernabéu pic.twitter.com/JizvOn6X47 — MARCA (@marca) 2 апреля 2019 г.

Отмечается, что торговый центр Plaza de los Sagrados Corazones, который находится рядом со зданием, снесут, а на его месте появится парк площадью 6 тыс. м².

Реконструкция Сантьяго Бернабеу обойдется галактикос в около €525 млн. Не исключено, что в нынешнем названии арены будет добавлено имя спонсора.

Напомним, стадион Милана и Интера Сан-Сиро снесут, а на его месте построят новый стадион.