PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Выдвижная крыша и отель: Реал представил реконструкцию Бернабеу

В сети появился видеопроект реконструкции стадиона Саньбяго Бернабеу.

Сантьяго Бернабеу

Мадридский Реал представил макет реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу.

Новая арена сливочных станет выше на 10-12 метров (нынешняя высота достигает 45 метров). В сооружении появится отель и выдвижная крыша. Также на новенькой арене появятся киберспортивные зоны.

Читайте: Тоттенхэм провел первую тренировку на новом стадионе стоимостью в $1 млрд

Планируется расширение музея мадридского Реала и установки внутри стадиона 360-ти градусного видеотабло. Вместимость стадиона останется без изменений — 80 тыс.

Отмечается, что торговый центр Plaza de los Sagrados Corazones, который находится рядом со зданием, снесут, а на его месте появится парк площадью 6 тыс. м².

Реконструкция Сантьяго Бернабеу обойдется галактикос в около €525 млн. Не исключено, что в нынешнем названии арены будет добавлено имя спонсора.

Напомним, стадион Милана и Интера Сан-Сиро снесут, а на его месте построят новый стадион.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зидан вернет Лунина в Реал, а сына отправит в аренду – СМИ
Жесткий троллинг от Пике: Секс в этом месяце? С Реалом на Бернабеу
На Мбаппе и Азара! Реал выделит Зидану космическую сумму на трансферы
Реал готов заплатить за Салаха €150 млн
Первая покупка Зидана Реал объявил о трансфере защитника Порту
Зидан сделает третьим вратарем в Реале своего сына, а не Лунина
Босс Реала рассказал о возможных трансферах Неймара и Мбаппе
Зидан – новый тренер Реала
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка