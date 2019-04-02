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Факти / Спорт

Висувний дах та готель: Реал презентував реконструкцію Бернабеу

У мережі з’явився відеопроект реконструкції стадіону Саньбяго Бернабеу.

Сантьяго Бернабеу

Мадридський Реал презентував макет реконструкції стадіону Сантьяго Бернабеу.

Нова арена вершкових стане вищою на 10-12 метрів (нинішня висота сягає 45 метрів). У споруді з’явиться готель та висувний дах. Також на новенькій арені з’являться кіберспортивні зони.

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Планується розширення музею мадридського Реалу і встановлення всередині стадіону 360-ти градусного відеотабло. Місткість стадіону залишиться без змін – 80 тис.

Зазначається, що торговий центр Plaza de los Sagrados Corazones, який знаходиться поруч зі спорудою, знесуть, а на його місці з’явиться парк площею 6 тис. м².

Реконструкція Сантьяго Бернабеу обійдеться галактикос у близько €525 млн. Не виключеного, що до нинішньої назви арени буде додано ім’я спонсора.

Нагадаємо, стадіон Мілана та Інтера Сан-Сіро знесуть, а на його місці побудують новий стадіон.

Фото: Dreamstime

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