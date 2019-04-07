Шахтер пробился в полуфинал Кубка Украины обыграв Динамо в серии пенальти.

Шахтер — Динамо – 1:1 (пен. 4:3)

Шахтер: Пятов, Алан Патрик (Соломон, 46), Болбат, Исмаили, Коваленко, Кривцов, Марлос (Нем, 68), Мораес, Степаненко (Майкон, 91), Тайсон, Хочолава.

Динамо: Бойко, Шапаренко (Буяльский, 82), Сидклей, Бурда, Вербич, Гармаш, Кадар, Кендзера, Миколенко, Цыганков, Шепелев.

Голы: Мораес, 57 — Гармаш, 9

Удаление: Мораес, 69 — Гармаш, 61

Донецкий Шахтер принимал киевское Динамо в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Встреча прошла на стадионе ОСК Металлист и завершилась со счетом 1:1 (пен. 4:3).

Счет в матче открыло Динамо еще в начале первого тайма. Денис Гармаш в касание пробил из пределов линии штрафной в нижний левый угол. Сравняли счет горняки уже после перерыва: Тайсон сделал навес на Жуниора Мораеса в штрафную, а тот просто направил мяч в сетку ворот Бойко.

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До завершения второй половины встречи обе команды остались в меньшинстве. Сначала не сдержал эмоции Гармаш, а позже вторую желтую заработал Мораес.

В серии пенальти точнее были подопечные Паулу Фонсеки. В Шахтера отличились: Исмаили, Майкон, Веллингтон Нем и Коваленко, в Динамо —Цыганков, Сидклей и Кендзера.

Кроме Шахтера в полуфинал Кубка Украины также пробились Заря, Ингулец и Днепр-1.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу Шахтер – Динамо.