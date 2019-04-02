France Football опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне 2018/19.

Самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне 2018/19 стал форвард каталонской Барcелоны и сборной Аргентины Лионель Месси. Футболист зарабатывает более €7 млн ​​в месяц, а общий доход игрока блаугранас составил €130 млн в год.

Второй в рейтинге идет форвард Ювентуса Криштиану Роналду. Португалец заработал €113 млн. В тройку лидеров попал футболист французского ПСЖ бразилец Неймар, который заработал €91.5 млн.

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В топ-5 рейтинга также вошли форвард Атлетико Антуан Гризманн (€44 млн) и форвард Реала Гарет Бэйл (€40.2 млн).

В рейтинге указаны суммы, в которые входит зарплата, бонусы и другие доходы.

Напомним, Динамо вошло в топ-20 самых легендарных клубов мира по рейтингу France Football.