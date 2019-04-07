Шахтар пробився до півфіналу Кубка України обігравши Динамо в серії пенальті.

Шахтар — Динамо – 1:1 (пен. 4:3)

Шахтар: Пятов, Алан Патрік (Соломон, 46), Болбат, Ісмаїлі, Коваленко, Кривцов, Марлос (Нем, 68), Мораес, Степаненко (Майкон, 91), Тайсон, Хочолава.

Динамо: Бойко, Шапаренко (Буяльський, 82), Сідклей, Бурда, Вербич, Гармаш, Кадар, Кендзьора, Миколенко, Циганков, Шепелев.

Голи: Мораес, 57 — Гармаш, 9

Вилучення: Мораес, 69 — Гармаш, 61

Донецький Шахтар приймав київське Динамо в рамках матчу 1/4 фіналу Кубка України з футболу. Зустріч пройшла на стадіоні ОСК Металіст і завершилася з рахунком 1:1 (пен. 4:3).

Рахунок у матчі відкрило Динамо ще на початку першого тайму. Денис Гармаш в один дотик пробив з меж лінії штрафного в нижній лівий кут. Зрівняли рахунок гірники вже по перерві: Тайсон зробив навіс на Жуніора Мораеса в штрафну, а той просто спрямував м’яч у сітку воріт Бойка.

До завершення другої половини зустрічі обидві команди залишилися у меншості. Спочатку не стримав емоції Гармаш, а пізніше другу жовту заробив Мораес.

У серії пенальті точнішими були підопічні Паулу Фонсеки. У Шахтаря відзначилися: Ісмаїлі, Майкон, Веллінгтон Нем та Коваленко, у Динамо — Циганков, Сідклей та Кендзьора.

Окрім Шахтаря до півфіналу Кубка України також пробилися Зоря, Інгулець та Дніпро-1.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубка України з футболу Шахтар — Динамо.