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Факты / Спорт

Динамо объявило о подписании уругвайца

Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена стал игроком киевского Динамо.

Динамо объявило о подписании уругвайца

Киевское Динамо объявило о переходе атакующего полузащитника Карлоса Где пения.

27-летний уругваец в составе бело-синих будет выступать под 14-м номером.

Читайте: 15 желтых и 2 удаления! Шахтер победил Динамо в Кубке Украины

Футболист достался Динамо бесплатно, перейдя на правах свободного агента.

Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до конца 2018/19 года.

Ранее Динамо получило серьезное наказание от УЕФА.

Источник: Динамо Київ

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