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Факти / Спорт

Динамо оголосило про підписання уругвайця

Уругвайський півзахисник Карлос Де Пена став гравцем київського Динамо.

Динамо оголосило про підписання уругвайця

Київське Динамо оголосило про перехід атакувального півзахисника Карлоса Де Пени.

27-річний уругваєць у складі біло-синіх буде виступати під 14-м номером.

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Футболіст дістався Динамо безкоштовно, перейшовши на правах вільного агента.

Контракт гравця з київським клубом розрахований до кінця 2018/19 року.

Раніше Динамо отримало серйозне покарання від УЄФА.

ДжерелоДинамо Київ

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