Уругвайський півзахисник Карлос Де Пена став гравцем київського Динамо.
Київське Динамо оголосило про перехід атакувального півзахисника Карлоса Де Пени.
27-річний уругваєць у складі біло-синіх буде виступати під 14-м номером.
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Футболіст дістався Динамо безкоштовно, перейшовши на правах вільного агента.
Контракт гравця з київським клубом розрахований до кінця 2018/19 року.
Раніше Динамо отримало серйозне покарання від УЄФА.
Джерело: Динамо Київ
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