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Факты / Спорт

Диего Коста дисквалифицирован до конца сезона за оскорбление матери арбитра

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста пропустит остаток сезона из-за дисквалификации.

Дуглас Коста

Форвард мадридского Атлетико Диего Коста получил восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано, который обслуживал встречу 32-го тура Примеры между Атлетико и Барселоной.

В середине первого тайма Косту удалили за оскорбление арбитра. В своем рапорте Мансано отметил, что футболист унизительно и вульгарно высказался в адрес его матери.

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Сам игрок  отрицал, что оскорблял арбитра. Однако, вина Косты была полностью доказана, так как высказывания испанского игрока было слышно через микрофон арбитра, что позволило их зафиксировать.

Ранее появилась информация, что руководство матрасников рассматривает вариант с продажей Диего Косты в летнее трансферное окно. В клубе недовольны поведением форварда и его игровыми показателями.

Напомним, 25-летнего украинского хавбека Генка Руслана Малиновского могут дисквалифицировать на семь матчей.

Источник: Marca

Фото: Dreamstime

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