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Факти / Спорт

Дієго Коста дискваліфікований до кінця сезону за образу матері арбітра

Форвард мадридського Атлетіко Дієго Коста пропустить залишок сезону через дискваліфікацію.

Дуглас Коста

Форвард мадридського Атлетико Дієго Коста отримав восьмиматчеву дискваліфікацію за образу арбітра Хесуса Хіля Мансано, який обслуговував зустріч 32-го туру Прімери між Атлетіко та Барселоною.

В середині першого тайму Косту вилучили за образу арбітра. У своєму рапорті Мансано зазначив, що футболіст принизливо та вульгарно висловився на адресу його матері.

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Сам гравець заперечував, що ображав арбітра. Однак, вина Кости була повністю доведена, так як вислови іспанського гравця було чути через мікрофон арбітра, що дозволило їх зафіксувати.

Раніше з’явилася інформація, що керівництво матрацників розглядає варіант з продажем Дієго Кости у літнє трансферне вікно. У клубі незадоволені поведінкою форварда та його ігровими показниками.

Нагадаємо, 25-річного українського хавбека Генка Руслана Маліновського можуть дискваліфікувати на сім матчів.

Джерело: Marca

Фото: Dreamstime

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