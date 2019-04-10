Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Линделоф, Смоллинг, Яен, Погба, Мактоминай, Фред, Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68), Дало (Лингард, 74).

Барселона: Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Артур (Роберто, 66), Бускетс (Алена, 90+3), Ракитич, Месси, Суарес, Коутиньо (Видаль, 65).

Голы: Шоу, 12 (ав.)

Манчестер Юнайтед принимал на своем поле каталонскую Барселону в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на Олд Траффорд и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече забили на 12-й минуте. Автоголом отметился защитник красных дьяволов Люк Шоу. Мяч после удара головой от Луиса Суареса летел в направлении ворот, однако попал в грудь игроку манкунианцев и залетел в ворота.

Ответный матч команд состоится 16 апреля на Камп Ноу.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед — Барселона