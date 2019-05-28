Мошенники украли у французского ПСЖ €520 тыс., которые должен был получить Бока Хуниорс за трансфер футболиста.

В Аргентине открыли расследование по поводу перехода хавбека Леонардо Паредеса из питерского Зенита в французскому ПСЖ.

По правилам ФИФА, часть денег за трансфер футболиста должен был получить аргентинский Бока Хуниорс, воспитанником которого является Паредес. Парижане должны быть выплатить первую часть в размере €520 тыс. в марте, но деньги не пришли.

Читайте: ПСЖ сделал заявление относительно будущего Мбаппе

В ходе следствия выяснилось, что эта сумма поступила на счет в Мексике после прохождения через счет в Нью-Йорке. Речь идет о деятельности интернет-мошенников. Сейчас идет следствие.

Представители Бока Хуниорс конфисковали компьютеры сотрудников, которые вели переписку с ПСЖ.

Паредес перешел в ПСЖ в зимнее трансферное окно текущего года, сумма трансфера составила около €47 млн.

К слову, ПСЖ выиграл в УЕФА дело о финансовом фэйр-плей.

Источник: infobae