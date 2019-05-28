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Факти / Спорт

Хакери викрали у ПСЖ півмільйона євро

Шахраї поцупили у французького ПСЖ €520 тис., які мав отримати Бока Хуніорс за трансфер футболіста.

ПСЖ

В Аргентині відкрили розслідування з приводу переходу хавбека Леонардо Паредеса з пітерського Зеніту до французького ПСЖ.

За правилами ФІФА, частину грошей за трансфер футболіста мав отримати аргентинський Бока Хуніорс, вихованцем якого є Паредес. Парижани повинні бути виплатити першу частину у розмірі €520 тис. в березні, але гроші не прийшли.

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В ході слідства з’ясувалося, що ця сума надійшла на рахунок у Мексиці після проходження через рахунок в Нью-Йорку. Мова йде про діяльність інтернет-шахраїв. Нині триває слідство.

Представники Бока Хуніорс конфіскували комп’ютери співробітників, які вели листування з ПСЖ.

Паредес перейшов в ПСЖ в зимове трансферне вікно поточного року, сума трансферу склала близько €47 млн.

До речі, ПСЖ виграв в УЄФА справу про фінансовий фейр-плей.

Джерелоinfobae

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