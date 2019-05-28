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Факты / Спорт

Нас два месяца таскали в СБУ — олимпийская чемпионка Стелла Захарова

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова рассказала о нелегком пути к медалям и с какими трудностями сталкивается при организации Международного турнира по спортивной гимнастики.

Стелла Захарова

Факты ICTV запустили новый спецпроект Больше, чем спорт, в котором легендарные украинские спортсмены в формате тет-а-тет рассказывают о своих болезненных поражениях и памятных победах.

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Откровенные и настоящие истории, которые станут мотивацией для украинцев на пути к настоящим победам. Очередным героем нашего спецпроекта стала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова.

— Я готовилась в Минске к этапу Кубка мира и так получилось, что я получаю травму и очень серьезную. Я ломаю ногу с разрывом крестообразных связок. Меня кладут в Москве в ЦИТО. Тогда у меня руки опустились за два года до Олимпиады. Я думала, что не смогу восстановиться. Только благодаря своему тренеру, я раньше ушла из этого диспансера, с гипсом прибежала на тренировку. Помню, какое огромное желание было восстановиться, хотя руки сначала опустились, — вспоминает Захарова.

Также бывшая спортсменка рассказала, что негативно относится к рекомендациям украинским спортсменам воздержаться от участия в соревнованиях на территории РФ.

— Спорт должен быть вне политики. Почему то некоторые команды едут в Россию и тренируются на сборах. Об этом все молчат. Если вы не можете создать условия для работы, то зачем вы запрещаете. Нужно понимать, что если спортсмен не едет на этап Кубка мира, то он может потерять лицензии на Олимпийские игры, — подытожила Стелла Георгиевна.

Полное интервью смотрите в видео Фактов ICTV.

Напомним, украинский гимнаст Игорь Радивилов занял второе место в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира.

Фото: УНИАН

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