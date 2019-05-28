Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова розповіла про нелегкий шлях до медалей та з якими труднощами зіштовхується під час організації Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики.

Факти ICTV запустили новий спецпроект Більше, ніж спорт, в якому легендарні українські спортсмени у форматі тет-а-тет розповідають про свої найболючіші поразки та найпам’ятніші перемоги.

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Відверті та справжні історії, які стануть мотивацією для молодих українців на шляху до справжніх перемог. Черговим героєм нашого спецпроекту стала олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Стелла Захарова.

— Я готувалася в Мінську до етапу Кубка світу і так вийшло, що я отримую травму і дуже серйозну. Я ламаю ногу з розривом хрестоподібних зв’язок. Мене кладуть в Москві в ЦІТО. Тоді у мене руки опустилися за два роки до Олімпіади. Я думала, що не зможу відновитися. Лише дякуючи своєму тренеру, я завчасно пішла з цього диспансеру, з гіпсом прибігла на тренування. Пам’ятаю, наскільки величезне бажання було відновитися, хоча руки спочатку опустилися, – згадує Захарова.

Також колишня спортсменка розповіла, що негативно ставиться до рекомендацій українським спортсменам утриматися від участі у змаганнях на території РФ.

— Спорт повинен бути поза політикою. Чомусь деякі команди їдуть в Росію і тренуються на зборах. Про це всі мовчать. Якщо ви не можете створити умови для роботи, то навіщо ви забороняєте. Потрібно розуміти, що якщо спортсмен не їде на етап Кубка світу, то він може втратити ліцензії на Олімпійські ігри, – підсумувала Стелла Георгіївна.

Повне інтерв’ю дивіться у відео Фактів ICTV.

Нагадаємо, український гімнаст Ігор Радівілов посів друге місце у вправах на кільцях на етапі Кубка світу.