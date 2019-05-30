Челсі у Баку завоював кубок Ліги Європи, перемігши Арсенал із розгромним рахунком.

Челсі – Арсенал – 4:1.

Челсі: Аррісабалага, Аспілікуета, Крістенсен, Давід Луїс, Емерсон, Канте, Жоржиньйо, Ковачич (Барклі, 76), Азар (Дзаппакоста, 89), Жиру, Педро (Вілліан, 71).

Арсенал: Чех, Сократіс, Косьельні, Монреаль (Гендузі, 66), Мейтланд-Найлс, Торрейра (Івобі, 66), Джака, Сеад Колашинаць, Езіл (Віллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.

Голи: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65, 72, Івобі, 69.

Челсі – чемпіон Ліги Європи сезону 2018/2019. Команда перемогла у фіналі турніру Арсенал із рахунком 4:1.

У першому таймі команди показали рівний небезпечний футбол, але забити так і не змогли. Було схоже, що обидва тренери не мали наміру розкривати свої карти і грати першим номером.

Варто відзначити гру Чеха, який провів сьогодні останній матч у кар’єрі. У першій половині гри голкіпер Арсеналу зробив фантастичний сейв після удару Жиру.

У другому таймі Арсенал посипався. Челсі забив три голи у період з 49-ї по 65-у хвилину – забивали Жиру, Педро та Азар.

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Каноніри змогли відіграти м’яч на 69-й хвилині – забив Івобі, але повернути інтригу Арсеналу не дозволив Азар, який зробив дубль і забив четвертий гол Челсі у цьому матчі на 72-й хвилині.

У наступному сезоні Арсенал не гратиме у Лізі чемпіонів. А Челсі ми вітаємо з другим кубком Ліги Європи.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фіналу Ліги Європи між Челсі та Арсеналом.