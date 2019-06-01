Смотрите онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль на Фактах ICTV в субботу, 1 июня, в 22.00.
Матч Тоттенхэм – Ливерпуль пройдет в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано в рамках финала Лиги чемпионов-2019.
Юрген Клопп в третий раз попытается выиграть главный клубный кубок Европы, а Маурисио Почеттино поведет лондонцев к своей возможной дебютной победе в турнире.
Также интересным станет противостояние голкиперов Алисона Бекера и Уго Льориса.
Кроме того, на радость фанатов к финалу после травм восстановились Гарри Кейн и Роберто Фирмино.
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На пути к финалу в плей-офф ЛЧ Тоттенхэм не смогли остановить Боруссия, Манчестер Сити и Аякс. Ливерпуль выбил из главного турнира Баварию, Порту и Барселону.
Прогноз Фактов ICTV
Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:3.
Напомним, мы публиковали свежие ставки букмекеров на матч Тоттенхэм – Ливерпуль.