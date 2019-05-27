Прямую трансляцию финального матча Лиги чемпионов-2019/20 по футболу между Тоттенхэмом и Ливерпулем покажет телеканал Футбол 1.

В финальном матче Лиги чемпионов-2019 Тоттенхэм Хотспур встретится с Ливерпулем. Матч пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе ванда Метрополитано.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Тоттенхэм — Ливерпуль на Фактах ICTV.