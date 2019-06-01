Дивіться онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем – Ліверпуль на Фактах ICTV у суботу, 1 червня, о 22.00.

Матч Тоттенгем – Ліверпуль відбудеться у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітан у рамках фіналу Ліги чемпіонів-2019.

Юрген Клопп втретє спробує виграти головний клубний кубок Європи, а Маурісіо Почеттіно поведе лондонців до своєї можливої ​​дебютної перемоги у турнірі.

Також цікавим стане протистояння голкіперів Алісона Бекера і Уго Льоріса.

Крім того, на радість фанатів до фіналу після травм відновилися Гаррі Кейн і Роберто Фірміно.

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На шляху до фіналу в плей-оф ЛЧ Тоттенгем не змогли зупинити Боруссія, Манчестер Сіті та Аякс. Ліверпуль вибив із головного турніру Баварію, Порту і Барселону.

Прогноз Фактів ICTV

Тоттенгем – Ліверпуль – 1:3.

Нагадаємо, ми публікували свіжі ставки букмекерів на матч Тоттенгем – Ліверпуль.