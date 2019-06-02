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Факты / Спорт

Клопп прокомментировал победу Ливерпуля песней

Юрген Клопп, комментируя победу Ливерпуля, перепел композицию группы Salt-N-Pepa.

Клопп прокомментировал победу Ливерпуля песней

Юрген Клопп прокомментировал победу Ливерпуля в финале Лиги чемпионов, перепев композицию группы Salt-N-Pepa Let’s Talk About Sex (Давай говорить о сексе).

При этом, тренер заменив слово Sex (Секс) на слово Six (Шесть).

Так Клопп намекнул на то, что Ливерпуль завоевал кубок главного турнира Европы в шестой раз.

Читайте: Не повезло: вердикт Почеттино по финалу Лиги чемпионов

Отметим, что наставник чемпионов выглядел очень счастливым.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

Фото: Dreamstime

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