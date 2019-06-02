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Факти / Спорт

Клопп прокоментував перемогу Ліверпуля піснею

Юрген Клопп, коментуючи перемогу Ліверпуля, переспівав композицію групи Salt-N-Pepa.

Клопп прокоментував перемогу Ліверпуля піснею

Юрген Клопп прокоментував перемогу Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів, переспівавши композицію групи Salt-N-Pepa Let’s Talk About Sex (Давай говорити про секс).

При цьому, тренер замінив слово Sex (Секс) на слово Six (Шість).

Так Клопп натякнув на те, що Ліверпуль завоював кубок головного турніру Європи вшосте.

Читайте: Не пощастило: вердикт Почеттіно щодо фіналу Ліги чемпіонів

Зазначимо, що наставник чемпіонів виглядав дуже щасливим.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем.

Фото: Dreamstime

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