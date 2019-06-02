Юрген Клопп, коментуючи перемогу Ліверпуля, переспівав композицію групи Salt-N-Pepa.
Юрген Клопп прокоментував перемогу Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів, переспівавши композицію групи Salt-N-Pepa Let’s Talk About Sex (Давай говорити про секс).
При цьому, тренер замінив слово Sex (Секс) на слово Six (Шість).
Так Клопп натякнув на те, що Ліверпуль завоював кубок головного турніру Європи вшосте.
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Зазначимо, що наставник чемпіонів виглядав дуже щасливим.
Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем.
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