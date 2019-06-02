Почеттино на послематчевой пресс-конференции после финала Лиги чемпионов посетовал на невезение Тоттенхэма.

Маурисио Почеттино заявил, что проигрыш Тоттенхэма в финале Лиги чемпионов связан с невезением команды.

Так главный тренер лондонцев прокомментировал назначенный быстрый пенальти в свои ворота, который Ливерпуль реализовал уже на второй минуте матча.

– Пенальти был обстоятельством, к которому мы не готовились. Ты не можешь подумать, что будешь проигрывать 0:1 после первой минуты.

Почеттино подчеркнул, что из-за быстро пропущенного гола Тоттенхэму пришлось менять тактику.

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– Психологически это было сложно, тут вопрос в опыте и учебе. Ливерпуль был в этом положении в прошлом году.

При этом, тренер выразил гордость игрой своих футболистов.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

Источник: Football.ua