Ліверпуль у Мадриді вшосте завоював кубок Ліги чемпіонів, перемігши іншу англійську команду Тоттенгем.

Тоттенгем – Ліверпуль – 0:2.

Голи: Салах, 2 (П), Орігі, 87.

Тоттенгем: Льоріс, Алдервейрелд, Роуз, Тріпп’єр, Вертонген, Аллі (Льоренте, 82), Вінкс (Лукас, 66), Сіссоко (Дайер, 74), Еріксен, Сон Хін Мін, Кейн.

Ліверпуль: Аліссон, Матіп, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабіньо, Вейналдум (Мілнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фірміно (Орігі, 58).

Перший тайм розпочався з помилки гравця Тоттенгема Сіссоко, який на першій хвилині матчу зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Арбітр рішуче поставив 11-метровий.

До м’яча підійшов Салах і впевнено пробив майже по центру воріт. Льоріс вирішив гадати, але не вгадав. 0:1.

Під кінець другого тайму Тоттенгем мав усі шанси відігратися і навіть вийти вперед, але сейви воротаря Ліверпуля Аліссона не дали лондонцям цього зробити. А ось Ліверпуль зміг забити ще раз.

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Матіп на 87 хвилині зробив просту передачу точно у ноги Орігі, який перебував у штрафному суперника. Футболіст, який вийшов на заміну, підлаштувався під м’яч і пробив під праву штангу. 0:2.

Таким чином, Ліверпуль у Мадриді завоював кубок Ліги чемпіонів вшосте.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем.