Маурісіо Почеттіно на післяматчевій прес-конференції після фіналу Ліги чемпіонів поскаржився на невезіння Тоттенгема.

Маурісіо Почеттіно заявив, що програш Тоттенгема у фіналі Ліги чемпіонів пов’язаний із невезінням команди.

Так головний тренер лондонців прокоментував призначений швидкий пенальті у свої ворота, який Ліверпуль реалізував вже на другій хвилині матчу.

– Пенальті був обставиною, до якої ми не готувалися. Ти не можеш подумати, що програватимеш 0:1 після першої хвилини.

Почеттіно підкреслив, що через швидко пропущений гол Тоттенгему довелося змінювати тактику.

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– Психологічно це було складно, тут питання у досвіді та навчанні. Ліверпуль був у цій ситуації в минулому році.

При цьому, тренер висловив гордість грою своїх футболістів.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем.

Джерело: Football.ua