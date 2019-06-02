Маурісіо Почеттіно на післяматчевій прес-конференції після фіналу Ліги чемпіонів поскаржився на невезіння Тоттенгема.
Маурісіо Почеттіно заявив, що програш Тоттенгема у фіналі Ліги чемпіонів пов’язаний із невезінням команди.
Так головний тренер лондонців прокоментував призначений швидкий пенальті у свої ворота, який Ліверпуль реалізував вже на другій хвилині матчу.
– Пенальті був обставиною, до якої ми не готувалися. Ти не можеш подумати, що програватимеш 0:1 після першої хвилини.
Почеттіно підкреслив, що через швидко пропущений гол Тоттенгему довелося змінювати тактику.
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– Психологічно це було складно, тут питання у досвіді та навчанні. Ліверпуль був у цій ситуації в минулому році.
При цьому, тренер висловив гордість грою своїх футболістів.
Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом і Ліверпулем.
Джерело: Football.ua