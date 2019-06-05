Колишній президент УЄФА Нільс Леннарт Юханссон помер у віці 89 років.

Помер Нільс Леннарт Юханссон — колишній президент УЄФА.

Функціонер пішов життя 4 червня у віці 89 років через тривалу хворобу. Точна причина смерті і дата похорону Юханссона поки не повідомляються.

Юханссон перебував на чолі УЄФА з 1990 по 2007 рік. У період президентства шведа була проведена найважливіша реформа єврокубків: Кубок європейських чемпіонів став Лігою чемпіонів, в якій від країни грав не один клуб, а кілька.

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Окрім роботи в УЄФА, Юханссон до 2005 року був президентом стокгольмського клубу АІК. На честь шведського функціонера названий трофей, який вручається переможцю юнацької Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, екс-гравець лондонського Арсеналу та мадридського Реалу Хосе Антоніо Реєс загинув у ДТП.

Джерело: Федерація футболу Швеції