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Факты / Спорт

УЕФА оштрафовал пышногрудую модель, которая выбежала на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов, понесет финансовое наказание за свой поступок.

Кинси Волански

Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем, понесет финансовое наказание за свой поступок.

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УЕФА оштрафовал американскую модель на €5 тыс. Также ей выписала счет полиция в размере €10 тыс. Кинси придется заплатить за рекламу сайта своего бойфренда Виталия Здоровецкого, которая потенциально может принести проекта прибыль в €3,5 млн.

Напомним, на 17 минуте матча на Ванда Метрополитано в Мадриде полуобнаженная фанатка выбежала на поле. Через 10 минут после забега по полю на страницу Волански в Instagram подписались 100 тыс. новых фолловеров. А через сутки количество подписчиков увеличилось на 2,5 млн.

Напомним, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов.

Источник: Marca

Фото: Getty Images

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