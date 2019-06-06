Американська модель Кінсі Воланскі, яка вибігла на поле під час фінального матчу Ліги чемпіонів, понесе фінансове покарання за свій вчинок.

Кінсі Воланскі, яка вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом та Ліверпулем, понесе фінансове покарання за свій вчинок.

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УЄФА оштрафував американську модель на €5 тис. Також їй виписала рахунок поліція у розмірі €10 тис. Кінсі доведеться заплатити за рекламу сайту свого бойфренда Віталія Здоровецького, яка потенційно може принести проекту прибуток у €3,5 млн.

Нагадаємо, на 17 хвилині матчу на Ванда Метрополітано у Мадриді напівоголена фанатка вибігла на поле. Через 10 хвилин після забігу по полю на сторінку Воланскі в Instagram підписалися 100 тис. нових фоловерів. А через добу кількість підписників збільшилася на 2,5 млн.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів.