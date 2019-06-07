Реал Мадрид представил комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.
Мадридский Реал представил комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Футболки сливочных выполнены в традиционном белом цвете. Среди заметных изменений только золотые полоски, которые в прошлом сезоне были черными. Три классические полоски, а также титульный спонсор осталась на месте и имеют золотистый оттенок.
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Вдохновением для дизайнеров послужила почти столетняя корона, которой украшает эмблему королевского клуба. Также Реал отказался от воротника с пуговицей на застежке, изменив его на круглый вырез.
Вратарскую комплект кофты оранжево-золотистого цвета. До этого Реал выступал с золотистым нанесением на джерси только один раз — в сезоне 2011/12.
— Вдохновленная славой. Создана, чтобы требовать добывать славу, – подписал клуб презентацию формы.
В презентации новой формы приняли участие Серхио Рамос, Лука Модрич, Карим Бензема, Кэйлор Навас, Люка Зидан, Гарет Бэйл, Марсело, Тони Кроос, Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.
Комплект экипировки для сливочных разработал немецкий спортивный бренд одежды Adidas.
К слову, Бирмингем презентовал новую форму в стиле сериала Острые козырьки.
Фото: Real Madrid