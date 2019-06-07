Реал Мадрид представил комплект новой домашней формы на сезон-2019/20.

Мадридский Реал представил комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Футболки сливочных выполнены в традиционном белом цвете. Среди заметных изменений только золотые полоски, которые в прошлом сезоне были черными. Три классические полоски, а также титульный спонсор осталась на месте и имеют золотистый оттенок.

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Вдохновением для дизайнеров послужила почти столетняя корона, которой украшает эмблему королевского клуба. Также Реал отказался от воротника с пуговицей на застежке, изменив его на круглый вырез.





























Вдохновленная славой! Реал представил новую форму с золотыми элементами / 7 фотографий

Вратарскую комплект кофты оранжево-золотистого цвета. До этого Реал выступал с золотистым нанесением на джерси только один раз — в сезоне 2011/12.

— Вдохновленная славой. Создана, чтобы требовать добывать славу, – подписал клуб презентацию формы.

В презентации новой формы приняли участие Серхио Рамос, Лука Модрич, Карим Бензема, Кэйлор Навас, Люка Зидан, Гарет Бэйл, Марсело, Тони Кроос, Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.

Комплект экипировки для сливочных разработал немецкий спортивный бренд одежды Adidas.

К слову, Бирмингем презентовал новую форму в стиле сериала Острые козырьки.

Фото: Real Madrid