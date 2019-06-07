Реал Мадрид представив комплект нової домашньої форми на сезон-2019/20.

Мадридський Реал презентував комплект домашньої форми на сезон-2019/20.

Футболки вершкових виконані у традиційному білому кольорі. Серед помітних змін лише золоті смужки, які у минулому сезоні були чорними. Три класичні смужки, а також титульний спонсор залишилася на місці і теж мають золотистий відтінок.

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Натхненням для дизайнерів слугувала майже сторічна корона, якій прикрашає емблему королівського клубу. Також Реал відмовився від коміра з гудзиком на застібку, змінивши його на круглий виріз.





























Натхненна славою! Реал презентував нову форму з золотими елементами / 7 фотографий

Воротарський комплект кофти помаранчево-золотистого кольору. До цього Реал виступав з золотистим нанесенням на джерсі лише один раз — у сезоні 2011/12.

— Натхненна славою. Створена, щоб вимагати здобувати славу, – підписав клуб презентацію форми.

У презентації нової форми взяли участь Серхіо Рамос, Лука Модріч, Карім Бензема, Кейлор Навас, Люка Зідан, Гарет Бейл, Марсело, Тоні Кроос, Вінісіус Жуніор та Лукас Васкес.

Комплект екіпірування для вершкових розробив німецький спортивний бренд одягу Adidas.

До речі, Бірмінгем презентував нову форму у стилі серіалу Гострі картузи.

Фото: Real Madrid