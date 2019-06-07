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Факты / Спорт

Волански показала, как срывала с себя платье в финале Лиги чемпионов

Американская модель Кинси Волански показала, как ей удалось быстро избавиться платье перед тем, как выбежать на поле в финале ЛЧ.

Кинси Волански

Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле стадиона Ванда Метрополитано во время финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем, продемонстрировала, как ей удалось быстро избавиться от платья.

Смотрите: Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов

Девушке удалось прорваться на поле в первом тайме матча. Из-за ее появления игру приостановили на несколько минут. Матч восстановили, когда Волански увели из поля стюарды.

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Волански показала, как срывала с себя платье в финале Лиги чемпионов / 4 фотографии

После того, как стало известно имя модели, количество подписчиков в Instagram Волански возросло более чем 2 млн.

Позже УЕФА оштрафовал Волански за ее поступок.

ФотоKinsey Wolanski

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