Американська модель Кінсі Воланскі показала, як їй вдалося швидко позбутися плаття перед тим, як вибігти на поле у фіналі ЛЧ.
Американська модель Кінсі Воланскі, яка вибігла на поле стадіону Ванда Метрополітано під час фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом та Ліверпулем, продемонструвала, як їй вдалося швидко позбутися плаття.
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Дівчині вдалося прорватися на поле у першому таймі матчі. Через її появу гру призупинили на кілька хвилин. Матч відновили, коли Воланскі вивели з поля стюарди.
Воланскі показала, як зривала з себе плаття у фіналі Ліги чемпіонів / 4 фотографии
Після того, як стало відомо ім’я моделі, кількість підписників в Instagram Воланскі зросло на понад 2 млн.
Пізніше УЄФА оштрафував Воланскі за її вчинок.
Фото: Kinsey Wolanski
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