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Факти / Спорт

Воланскі показала, як зривала з себе плаття у фіналі Ліги чемпіонів

Американська модель Кінсі Воланскі показала, як їй вдалося швидко позбутися плаття перед тим, як вибігти на поле у фіналі ЛЧ.

Кинси Волански

Американська модель Кінсі Воланскі, яка вибігла на поле стадіону Ванда Метрополітано під час фіналу Ліги чемпіонів між Тоттенгемом та Ліверпулем, продемонструвала, як їй вдалося швидко позбутися плаття.

Дивіться: Ліверпуль обіграв Тоттенгем у фіналі Ліги чемпіонів

Дівчині вдалося прорватися на поле у першому таймі матчі. Через її появу гру призупинили на кілька хвилин. Матч відновили, коли Воланскі вивели з поля стюарди.

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Воланскі показала, як зривала з себе плаття у фіналі Ліги чемпіонів / 4 фотографии

Після того, як стало відомо ім’я моделі, кількість підписників в Instagram Воланскі зросло на понад 2 млн.

Пізніше УЄФА оштрафував Воланскі за її вчинок.

Фото: Kinsey Wolanski

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