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Факти / Спорт

Збірна Люксембургу не хотіли летіти у Львів через запах диму у літаку

Збірна Люксембургу прибула до Львова літаком, в якому був запах диму.

Сборная Люксембурга

Збірна Люксембургу прибула сьогодні до Львова з Вільнюса на матч відбору до Євро-2020 проти збірної України.

Футболісти збірної Люксембургу летіли на заброньованому літаку Fokker-100 румунської авіакомпанії Carpatair, на борту якого відчули запах горілого та диму ще на шляху до Вільнюса на гру проти збірної Литви.

Читайте: Де дивитися Україна — Люксембург

Після польоту гравці поскаржилися президенту Федерації футболу Люксембургу Полу Філіппу, щоб той замінив судно. Однак після гри гравцям надали той же літак. Спочатку вони відмовлялися йти на посадку, але після запевнень про безпеку на літаку все ж полетіли до Львова на тому ж Fokker-100.

Літак успішно приземлився у Львові, хоч в салоні під час польоту і була напружена атмосфера.

Повідомляється, що причиною запаху диму в салоні стали проблеми з вентиляцією.

Нагадаємо, Україна розгромила Сербію, завдавши їй найбільшої поразки в історії.

ФотоL’essentiel

ДжерелоL’essentiel

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