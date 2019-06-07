Сборная Украины принимала сборную Сербии в матче третьего тура отбора на чемпионат Европы 2020.

Украина — Сербия – 5:0

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко (Шепелев, 72), Малиновский, Коноплянка (Коваленко, 76), Зинченко, Цыганков, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Спаич, Коларов, Гачинович, Льяич (Фейса, 60), Тадич, Максимович, Костич, Йович Лазович, 72), Прийович (Митрович, 53).

Голы: Цыганков, 26, 28 Коноплянка, 46, 75 Яремчук, 59

Сборная Украины провела матч против сборной Сербии в рамках третьего тура отбора к Евро 2020. Встреча прошла во Львове на Арене Львов и завершилась победой сине-желтых со счетом 5:0.

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Счет в матче открыл Виктор Цыганков после паса от Александра Караваева на 26 минуте встречи. Еще через две минуты Яремчук обокрал на половине поля соперника Коларова и отпасовал на Виктора, который фантастическим ударом из-за пределов штрафной оформил дубль во встрече.

После перерыва третий мяч в сетку ворот Дмитровича отправил Евгений Коноплянка после паса от Малиновского. Автором четвертого мяча стал Роман Яремчук, который отметился дебютным голом за национальную команду.

Финальную точку в матче поставил Коноплянка, который вошел в штрафную после паса от Малиновского, и расстрелял дальний угол ворот сербской сборной.

Отправив пять мячей без ответа, сине-желтые нанесли белым орлам самое крупное поражение в истории. До этого у сборной Сербии не было больше отрыва чем в три пропущенных гола. После третьего тура сборная Украины с семью очками возглавляет группу B.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча отбора к Евро-2020 Украина — Сербия.

Фото: Ukrainian Association of Football