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Факты / Спорт

Футболисты Ливерпуля флиртовали после финала ЛЧ с Кинси Волански

Модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, рассказала, что после игры несколько футболистов Ливерпуля пытались с ней флиртовать.

Кинси Волански

Американская модель Кинси Волански, которая на несколько минут прервала финальный матч Лиги чемпионов между Ливерпулем и Тоттенхэмом призналась, что после игры несколько футболистов мерсисайдцев пытались с ней флиртовать.

— Я не буду раскрывать имен, но несколько игроков Ливерпуля заигрывали со мной через личные сообщения. Один из них отправил мне емодзи в виде сердечек, другой написал, что видел мой забег во время матча. Честно говоря, я даже не знала, кто они такие, пока не посмотрела их профили. Но я им не ответила, у меня уже есть парень, — сказала девушка.

Волански встречается с российским видеоблогером Виталием Здоровецким, который и был инициатором ее забеге на поле в финале Лиги чемпионов.

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Напомним, Ливерпуль выиграл в Тоттенхэма со счетом 2:0, благодаря голам Мохаммеда Салаха и Дивока Ориги.

ФотоKinsey Wolanski

Источник: The Sun

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