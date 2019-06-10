Модель Кінсі Воланскі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів, розповіла, що після гри кілька футболістів Ліверпуля намагалися з нею фліртувати.

Американська модель Кінсі Воланскі, яка на кілька хвилин перервала фінальний матч Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Тоттенгемом зізналася, що після гри кілька футболістів мерсисайдців намагалися з нею фліртувати.

— Я не буду розкривати імен, але кілька гравців Ліверпуля загравали зі мною через особисті повідомлення. Один з них відправив мені емодзі у вигляді сердечок, інший написав, що бачив мій забіг під час матчу. Чесно кажучи, я навіть не знала, хто вони такі, поки не подивилася їх профілі. Але я їм не відповіла, у мене вже є хлопець, – сказала дівчина.

Воланскі зустрічається з російським відеоблогером Віталієм Здоровецьким, який і був ініціатором її забігу на поле у фіналі Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, Ліверпуль виграв у Тоттенгема з рахунком 2:0, завдяки голам Мохаммеда Салаха та Дівока Орігі.

Фото: Kinsey Wolanski