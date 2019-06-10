Сборная Украины принимала сборную Люксембурга в рамках четвертого тура отбора к Евро 2020.

Украина — Люксембург – 1:0

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Цыганков (Соболь, 88), Малиновский, Зинченко, Коноплянка (Коваленко, 79), Яремчук.

Люксембург: Морис, Шано, Перейра, Жерсон, Жанс, Мартинс, О. Тиль (Тюрпель, 77), В. Тиль, Баррейро, Родригес, Да Мота (Бенси, 52).

Голы: Яремчук, 6

Сборная Украины принимала сборную в Люксембурга в матче четвертого тура отбора к Евро 2020. Встреча прошла во Львове на Львов Арене и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-желтых.

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Единственный мяч во встрече в начале первого тайма забил Роман Яремчук после паса от Руслана Малиновского. До перерыва футболисты Люксембурга сравняли, но арбитр отменил взятие ворот из-за очевидного офсайда.

После четырех туров сборная Украины возглавляет группу В, имея в активе десять очков.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча отбора к Евро-2020 Украина — Люксембург.