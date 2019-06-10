Збірна України приймала збірну Люксембургу в рамках четвертого туру відбору до Євро 2020.

Україна — Люксембург – 1:0

Україна: П’ятов, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Циганков (Соболь, 88), Маліновський, Зінченко, Коноплянка (Коваленко, 79), Яремчук.

Люксембург: Моріс, Шано, Перейра, Жерсон, Жанс, Мартінс, О. Тіль (Тюрпель, 77), В. Тіль, Баррейро, Родрігес, Да Мота (Бенсі, 52).

Голи: Яремчук, 6

Збірна України приймала збірну у Люксембургу у матчі четвертого туру відбору до Євро 2020. Зустріч пройшла у Львові на Львів Арені і завершилася з рахунком 1:0 на користь синьо-жовтих.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Єдиний м’яч у зустрічі на початку першого тайму забив Роман Яремчук після пасу від Руслана Маліновського. До перерви футболісти Люксембургу зрівняли, але арбітр відмінив взяття воріт через очевидний офсайд.

Після чотирьох турів збірна України очолює групу В, маючи в активі десять очок.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу відбору до Євро-2020 Україна — Люксембург.